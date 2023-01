Algemene inflatie daalt, maar dat voelen we niet in supermarkt: "We verwachten dat voedingsprijzen nog even zullen blijven stijgen"

Er is op middellange termijn wel verbetering in zicht, tegen de tweede helft van dit jaar, na de zomer, wordt een normalisering van de inflatiepercentages verwacht. "Dan zouden we prijsstijgingen van ongeveer 2 procent hebben, hetgeen de algemene doelstelling is." Op prijsdalingen moeten we niet hopen. "Wanneer de prijzen stijgen, dan worden de prijzen in de winkel snel aangepast. Omgekeerd wanneer de prijzen dalen, volgen de prijzen in de winkel veel trager of niet."