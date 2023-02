Voorzitter Denijs Van De Weghe stapt uit Raad van Bestuur KMSK Deinze: "Wil geen marionet zijn"

Of Van De Weghe spijt heeft van zijn beslissing om de club te verkopen? "Dat is een keuze die ik toen gemaakt heb. Ik had uitgekeken naar Vlaamse investeerders die met mij verder wilden, maar die heb ik niet gevonden. Uiteindelijk ben ik toen met de ACA groep in zee gegaan. Of het de juiste keuze is, dat weet ik niet. Dat zien we binnen een paar jaar."