Deze Brusselse parken zijn het populairst als evenementenlocatie

In het Dudenpark daarentegen vonden in 2019 nog 87 evenementen plaats, maar dat aantal zakte afgelopen jaar tot 31. Ook de abdij van Ter Kamerenbos (26 evenementen in 2022 t.o.v. 47 in 2019), Rood-Klooster in Oudergem (24 t.o.v. 47 in 2019), de Vlakte van Bourdon in Ukkel (24 t.o.v. 29 in 2019) en het Elisabethpark in Koekelberg (19 keer t.o.v. 41 2019) verloren aan populariteit.