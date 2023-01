Mensenrechtenorganisaties en journalisten klagen dood verminkte journalist uit Kameroen aan

Maar verschillende ngo's en mensenrechtenorganisaties bekritiseren de regering. Volgens hen zitten vele tegenstanders van het regime lang in de cel en dit zonder eerlijk proces. Ze zijn erg verontwaardiging over de moord op Zogo. Zo schrijft Samira Daoud, regionaal directeur van Amnesty International voor West- en Centraal-Afrika, in een verklaring dat Zogo een gerespecteerde journalist was.



"Zijn waarschijnlijke moord moet worden toegevoegd aan de al te lange lijst van mensen die in Kameroen zijn vermoord, verkracht, veroordeeld of geïntimideerd omdat ze zich uitspraken over mensenrechtenschendingen."