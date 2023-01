Drie beren vriezen dood op luchthaven van Luik na 24 uur in ijskoud vliegtuig

Lippenberen zijn afkomstig uit India en verblijven daarom best bij temperaturen tussen 20 en 25 graden Celsius, dat is twintig graden warmer dan het dat weekend in Luik was. De beren worden regelmatig gevangen om er dansberen van te maken in circussen terwijl het een bedreigde diersoort is. Wereldwijd zijn er nog maar 7.000 à 10.000 lippenberen. Een bekende lippenbeer is Baloe uit "The jungle book".