Al meer dan 60 verdachten opgepakt in de strijd tegen drugs, zegt Antwerpse burgemeester Bart De Wever

Het drugsgeweld in en rond Antwerpen blijft de gemoederen beroeren. "In 2022 zijn er meer dan 75 gewelddadige incidenten geweest", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) in de Antwerpse gemeenteraad.

Sinds de opflakkering van het drugsgeweld in Antwerpen vorig jaar zijn al 61 verdachten opgepakt, zegt De Wever ook. 48 van hen waren Nederlanders. Vorige week werden nog 6 verdachten opgepakt, waardoor volgens De Wever aanslagen voorkomen zijn.

De Wever kondigde ook aan dat er over twee weken een Belgisch-Nederlandse haventop komt. Daar zouden de grote rederijen zich engageren om de containers beter te beveiligen tegen drugscriminelen.