Eerst publieke laadpaal op aanvraag onthuld in Wemmel

De eerste laadpaal op aanvraag is in Wemmel gezet. "Wij hebben als gemeentebestuur zo'n 15 locaties doorgegeven voor een openbaar laadpunt, en daarvan zijn er zes door Vlaanderen weerhouden", vertelt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). "Als er ook nog aanvragen komen van burgers, zal overwogen worden om er een paal bij te zetten. Als blijkt dat een bepaalde laadpaal erg veel gebruikt wordt, kan die ontdubbeld worden om zo bijkomende oplaadmogelijkheden te voorzien. Want we willen een zo groot mogelijke dekking op ons grondgebied en ook in heel Vlaanderen."