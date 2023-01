Eerste resultaten van het Grote Vogelweekend zijn binnen: steeds minder merels in Vlaamse tuinen

De merel is niet de enige vogelsoort die we doodgewoon lijken te vinden, maar die het in werkelijkheid moeilijk heeft. Ook de Turkse tortel verdwijnt langzaamaan uit onze tuinen. "Dat is een vogel die we overal zouden moeten zien, maar die achteruit gaat", zegt Driessens. "We stellen deze duif nu in zowat 35 procent minder tuinen vast dan in 2006-2008."