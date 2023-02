Festival Lolands in Scherpenheuvel-Zichem levert recordbedrag op voor onderzoek naar spierziekte ALS

"De KU Leuven heeft samen met andere universiteiten een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de strijd tegen de spierziekte ALS", zegt professor Van Damme. Voor het eerst is er een geneesmiddel ontwikkeld, dat voor bepaalde patiënten de ziekte afremt of zelfs voor herstel zorgt. "Er bestaan erfelijke vormen van de ziekte waarbij we precies weten wat de oorzaak is en nu is er één van die vormen waar er een soort gen-therapie ontwikkeld is. Dat is wel een ingrijpende therapie die maandelijks moet toegediend worden via ruggeprikken. Maar die zorgt ervoor dat het eiwit dat het foutje bevat eigenlijk minder gevormd wordt waardoor de ziekte echt afgeremd wordt", zegt Philip Van Damme nog.

"Bij patiënten bij wie de behandeling vroeg gestart is, zien we soms dat de ziekte zelfs wat kan verbeteren. Dat is iets wat we nog nooit gezien hebben. De behandeling is nu ingediend bij EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap voor goedkeuring. De beslissing wordt ergens in april verwacht, maar intussen heeft de firma het middel al ter beschikking gesteld om toe te dienen aan patiënten. Dit is een enorme stap in de goeie richting", besluit professor Van Damme.