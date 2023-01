Graf collaborateur Borms opnieuw vernield: Filip Dewinter (Vlaams Belang) wil camerabewaking op historische begraafplaats Merksem

"August Borms kwam uit de frontbeweging. In de Eerste Wereldoorlog behartigde hij de belangen van de Vlaamse soldaten die hun bevelen in het Belgische leger in het Frans kregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij spijtig genoeg de kant van de Duitsers gekozen en heeft hij met hen gecollaboreerd. Hij is daarvoor dan ook geëxecuteerd."