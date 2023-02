Gallo-Romeins Museum in Tongeren blij met geschiedenisreeks “Het Verhaal van Vlaanderen”

Conservator Guido Creemers van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is blij met de reeks "Het verhaal van Vlaanderen". "Ik had nooit gedacht dat een programma over geschiedenis zoveel mensen kon bereiken. Mijn kinderen en buren, iedereen praat erover."

Er komen nu ook meer bezoekers langs in het museum. In januari vorig jaar ging het om ruim 1.000 bezoekers, nu waren er dat 1.800. "Hoewel andere factoren dat cijfer ook zeker beïnvloeden, is de reeks een duwtje in de rug", klinkt het. "Maar we moeten eerlijkheidshalve toegeven dat ook de vondst van de dodecaëder en onze tentoonstelling Imperium Romanum extra bezoekers lokte."