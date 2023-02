Geel vraagt inbreng van inwoners om stad veiliger te maken

“In het verleden hebben we in deeldorpen van Geel veiligheidscafés georganiseerd. Dat waren avonden waarop burgers werden uitgenodigd om over een veiligheidsthema te praten”, zegt Celis. “Zo konden we horen wat er leeft bij hen en hoe ze kijken naar bepaalde thema's. Maar we merkten bij de laatste cafés dat er minder interesse was. Daarom lanceren we nu een digitaal alternatief zodat alle mensen hun inbreng kunnen geven, niet alleen mensen die zich voor die avonden aanmeldden.”