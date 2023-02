Goed nieuws voor verkeer in Brugge: defecte Krakelebrug wordt vernieuwd vanaf 2024

De Krakelebrug in Brugge zal vernieuwd worden. De brug was al sinds september defect nadat er een schip was tegen gevaren. Dit jaar wordt een miljoen euro voorzien voor het nodige studiewerk. De bouw van de nieuwe brug zou dan in 2024 moeten starten. Voor het verkeer in Brugge is dat goed nieuws, want door de omleiding kon het op de omliggende bruggen heel druk worden.