Hilde Sabbe komt niet meer op bij de volgende verkiezingen in het Brusselse gewest

Politica, schrijfster en columniste in Het Laatste Nieuws, Hilde Sabbe zal niet meer opkomen bij de volgende verkiezingen op de lijst van One Brussels. Dat is een meertalige lijst waarmee de partij Vooruit opkwam bij de verkiezingen in het Brusselse gewest. Sabbe kan zich niet vinden in de zienswijze inzake Brussel van de nieuwe voorzitter Conner Rousseau (Vooruit). Daarom is zij ook niet naar de nieuwjaarsreceptie geweest.

"Ik denk dat Rousseau in het verleden al bewezen heeft dat hij geen voeling heeft met Brussel", zegt Sabbe. "Hij heeft het ook bijna letterlijk gezegd over Sint-Jans-Molenbeek, ik voel mij hier niet in België, ik voel mij hier helemaal niet thuis. Als Brusselse progressieven staan toch een aantal mensen wantrouwig tegenover zijn discours en zijn (f)linksheid en ik wou dat niet nog een keer horen".

"Wat mezelf betreft? Ik mag niet meer op de lijst staan van Vooruit. Dat heeft men mij laten verstaan in een gesprek met Kathleen Cools toen ik in Terzake zat. De werkelijkheid is ook dat de politiek mij toch wat tegengevallen is. Ik heb geleerd dat het niet volstaat om een grote belangstelling voor politiek te hebben om een goed politica te zijn. Dus, ik denk dat ik mij niet meer verkiesbaar zal stellen. Zeg nooit nooit, maar zoals het er nu uitziet, denk ik van neen, laat mij maar lekker schrijven of zo", aldus nog Hilde Sabbe.