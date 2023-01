Homohuwelijk bestaat 20 jaar in ons land, maar in grote delen van de wereld is het nog niet vanzelfsprekend

Maar ga niet te vroeg juichen. "We zien ook wel dat er een stagnatie is de voorbije 5 à 6 jaar", nuanceert Bonny. "Als we nar Europa kijken, is er eigenlijk een soort ijzeren gordijn - of een "pink curtain" - aan de grens met het voormalige communistische Europa." Bonny heeft het dan onder meer over landen als Polen - waar er LGBTQI-vrije zones zijn ingevoerd -, Hongarije, Rusland, Litouwen of Roemenië.

"We zien eigenlijk dat er in Centraal- en Oost-Europa een stagnatie of zelfs achteruitgang van de LGBTQI-rechten is", zegt Remy Bonny. Zelf in Italië, waar het homohuwelijk nog niet bestaat, is vorig jaar een wetsvoorstel weggestemd dat discriminatie van personen zou verbieden.