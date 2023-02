Houthalen-Helchteren wil voetbalkantine van FC Eendracht omvormen tot ontmoetingsplek voor jongeren

De gemeente Houthalen-Helchteren heeft grote plannen met de verouderde kantine van FC Eendracht in de wijk Meulenberg: het moet een echte ontmoetingsplek voor jongeren worden, een plek waar ze op weg geholpen worden in hun zoektocht naar werk en waar ze kunnen aankloppen met bijvoorbeeld problemen in hun gezin. De gemeente krijgt voor het plan subsidies van Vlaanderen, via het Plan Samenleven van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

28 steden en gemeenten in Vlaanderen krijgen subsidies van Vlaanderen om projecten uit te werken rond samenleven in diversiteit, Houthalen-Helchteren kan rekenen op 259.700 euro steun. Want in de gemeenten wonen 7.500 inwoners die een niet-EU-nationaliteit hebben. Mustafa Aytar, schepen van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (Vooruit-Groen-Plus): "We gaan werken rond thema's als polarisatie, oefenkansen Nederlands, het in contact brengen met sport en cultuur en integrale toegankelijkheid."