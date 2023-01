In Gent leren ruim 7.500 volwassen nieuwkomers Nederlands: "Weinig sancties nodig voor weigeraars"

De schepen benadrukt in een tussenkomst in de gemeenteraad dat het gros van de cursisten zich vrijwillig aanmeldt, ook al is er geen enkele verplichting voor lessen Nederlands. Het gaat dan onder meer om mensen uit EU-landen, zij mogen les volgen, maar moeten niet. De stad vreest dat dit aantal kan terugvallen door nieuwe Vlaamse regels. Vanaf september moeten nieuwkomers voor een traject immers zo’n 350 euro betalen, ook per herexamen moet er een toelage betaald worden.