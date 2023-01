Inflatie vertraagt fors tot 8 procent: gas en elektriciteit goedkoper, voeding blijft pieken

"Het leven wordt nog altijd duurder, dus een loondaling zit er zeker niet aan te komen", verzekert Steven Rombaut.

Toch worden er dit jaar veel minder loonindexeringen verwacht. "We mogen ervan uitgaan dat de inflatie ook de komende maanden verder zal dalen, onder meer door die dalende energieprijzen. Het Planbureau verwacht dat de spilindex dit jaar één keer wordt overschreden, in april. Een groot verschil met vorig jaar: toen is de spilindex maar liefst 5 keer overschreden."

"Dat betekent dat de sociale uitkeringen in mei nog eens met 2 procent zouden stijgen, de lonen van het overheidspersoneel in juni met 2 procent. In andere sectoren kunnen de lonen al wat vroeger stijgen, of wat later, op het einde van het kwartaal bijvoorbeeld. Dat hangt af van sector tot sector. Maar het is in elk geval een heel ander verhaal dan die 5 overschrijdingen van de spilindex vorig jaar."