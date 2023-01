Jager die man met metaaldetector doodschoot vrij onder voorwaarden

De jager uit Rijkevorsel die begin december een man uit Tessenderlo doodschoot in een veld in Rutten, is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. Om welke voorwaarden het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer was in Rutten met zijn metaaldetector aan het werk. De jager beweert dat hij een haas wou schieten.