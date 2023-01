Jobdag in Antwerpse gevangenis vult helft openstaande vacatures voor cipier in

Al bij al zijn ze in de Antwerpse gevangenis tevreden met het resultaat. "We hebben nu in één dag kunnen bereiken waar we anders veel langer moeten over doen. Voor dit aantal zijn normaal veel selectiedagen nodig. Als die 23 mensen in dienst treden, zijn we toch al uit de gevarenzone waar we heel lang hebben ingezeten." Om de rest van de vacatures in te vullen, is er een versnelde aanwervingsprocedure.