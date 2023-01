Kunstacademie Eeklo is eerste Vlaamse academie voor beeldende kunsten die op uitwisseling mag naar Noorwegen

Het idee groeide uit een gesprek tussen de directeur van de Kunstacademie in Eeklo en een leerkracht die over enkele maanden met pensioen gaat. Het ging over de vraag wat de leerkracht nog graag zou realiseren in de Kunstacademie voor ze stopt. Al snel kwam de leerkracht met het idee om een internationale samenwerking op poten te zetten. Niet toevallig werd er voor Noorwegen gekozen. De roots van de leerkracht liggen daar, en bovendien zijn er weinig andere landen in Europa waar je een soortgelijk deeltijds kunstonderwijs hebt als in Vlaanderen.

De Kunstacademie vroeg subsidies aan, en kreeg goed nieuws! Daarmee wordt de school de eerste Vlaamse academie voor beeldende kunsten die met de leerlingen op uitwisseling gaat naar het buitenland. Het gaat om leerlingen tussen 10 en 12 jaar.