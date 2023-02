KV Kortrijk zamelt geld in voor Tielts gezin dat slachtoffer werd van woningbrand

Voetbalclub KV Kortrijk zamelt geld in voor het gezin van een jeugdspeler dat vorige week het slachtoffer werd van een woningbrand. Het huis in Tielt is onbewoonbaar verklaard. KVK hoopt met de steunactie 25.000 euro in te zamelen voor Leon (10) en zijn gezin. "We willen tonen dat we een warme club zijn voor de spelers, op én naast het veld", zegt Glenn Verbauwhede van KVK.