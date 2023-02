Leegstand in Oost-Vlaanderen daalt, Aalst is uitzondering

Ook als we de cijfers per centrumstad bekijken, is er niet overal reden tot optimisme. In Gent (10,9% leegstand in 2023 tov 11,5% in 2022) en Sint-Niklaas (10,1% in 2023 tov 11,5% in 2022) zien we een daling van de leegstand, in Aalst (14,4% in 2023 tov 13,9% in 2022) stijgen de cijfers. "Het aantal leegstaande panden in Aalst was al historisch hoog en blijft nog wat stijgen. Het gaat de verkeerde richting uit. Er is een groot plan nodig. De leegstandsheffing die er al is, is daar eentje van, maar er moet ook beleving in de stad gecreëerd worden. Er moet echt een visie op lange termijn ontwikkeld worden en daar willen we vanuit UNIZO graag aan meewerken."