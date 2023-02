Leuvensesteenweg en Provinciesteenweg in Boortmeerbeek worden veiliger

"Verkeersveiligheid is voor mij heel belangrijk", zegt Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters. "Daarom heb ik op vraag van het gemeentebestuur van Boortmeerbeek samengezeten met het Agentschap Wegen en Verkeer om te bekijken wat we nu snel kunnen doen om de veiligheid te verhogen op de Leuvensesteenweg en de Provinciesteenweg. We hebben in het investeringsplan 2023 al 960.000 euro opgenomen om de nodige herinrichtingswerken uit te voeren op de Leuvensesteenweg. Het gaat om een eerste fase en dus nog niet om de volledige vijf kilometer, maar wel daar waar de grootste knelpunten zijn. Deze werken zullen wellicht na de zomer van start gaan.

Tegelijkertijd is ook voor de Provinciesteenweg een bedrag van 390.000 euro voorzien om de nodige onteigeningen te kunnen doen en nadien de noodzakelijke wegenwerken te kunnen uitvoeren. De wegenwerken maken deel uit van de MIA-aanpak, Mobiliteit Innovatieve Aanpak, sneller overgaan tot het uitvoeren van werken", besluit Lydia Peeters.