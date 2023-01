Lisa Loring, de allereerste Wednesday Addams, overleden op 64-jarige leeftijd

Lisa Loring werd geboren als Lisa Ann DeCinces. Toen ze amper drie jaar was, begon ze al met haar leven in de schijnwerpers. Toen ze vijf jaar was, brak ze door als actrice met haar rol als Wednesday Addams in "The Addams Family". Van 1964 tot 1966 vertolkte ze deze rol. Als jong meisje was ze model. Daarna kreeg ze nog enkele rollen te pakken in films als "Blood Frenzy", "Iced" en "Savage Harbor". Intussen was ze werkzaam als make-upartieste.