Man valt vrouw aan met mes in park in het centrum van Opwijk

Een vrouw die met haar hond ging wandelen op zondagavond om 20u in het park van Hof ten Hemelrijk in Opwijk heeft messteken van een man gekregen. De man dook plots op en viel de vrouw aan. Volgens burgemeester Inez De Coninck (N-VA) is de vrouw buiten levensgevaar: “De vrouw is beginnen roepen en toe sloeg de man op de vlucht. De vrouw kreeg messteken en is gewond, maar niet in levensgevaar. Dit is echt ongezien in Opwijk, hopelijk wordt de dader snel gevat. Politie en parket onderzoeken de aanval.”