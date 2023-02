Man van 51 aangehouden voor oplichting van West- en Oost-Vlaamse hotels

De Limburger ging in vijftien hotels in Brugge, De Panne, Bredene, Knokke en Gent logeren, maar vertrok er zonder te betalen. De man van 51 verzon dat hij zijn portefeuille was verloren. Daarna schreef hij zogezegd over ter plaatse, maar dat bleek niet het geval. Hij werd zondagnamiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden voor oplichting.