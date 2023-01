Meldingen sluikstort Gent blijven licht stijgen: "Bijna 1.000 meldingen per week"

Het totale aantal meldingen is na een jaar licht gestegen. "Daar moeten we eigenlijk blij om zijn, want het betekent dat de Gentenaar alerter is en dat we sneller kunnen optreden. Dat gebeurt ook: IVAGO ruimt in bijna 90 procent van de gevallen de sluikstorten binnen de twee dagen op", vertelt Van Braeckevelt.

De app zorgt ervoor dat meldingen nog sneller kunnen gebeuren. "Zo helpt iedereen mee om de overlast te beperken. IVAGO en de stad kunnen zo beter hotspots in kaart brengen om hardnekkige sluikstorters op te sporen en aan te pakken", zegt hij nog. In april zal Gent een algemeen netheidsrapport opstellen, met nog meer cijfers.