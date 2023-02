Michiel uit Oostrozebeke is West-Vlaams UNO-kampioen

Het West-Vlaams kampioenschap Uno 2023 werd zaterdag georganiseerd in de Europahal in Tielt. Niet minder dan 200 volwassen en 50 kinderen namen deel. Voor Michiel Vergote was het al zijn tweede deelname. "Enkele jaren geleden had ik met vrienden al meegedaan", zegt hij. "We hadden toen een heel leuke avond, dus toen we zagen dat er opnieuw zo’n kampioenschap was, hebben we niet getwijfeld om ons in te schrijven."