Zoektocht naar vermiste radioactieve capsule in Australië "naald in een hooiberg", mijnbedrijf Rio Tinto excuseert zich

Ook Rio Tinto, het Brits-Australische mijnbedrijf dat de site uitbaat waar het transport vertrok, werkt mee aan het onderzoek. In een mededeling excuseert het bedrijf zich. "We erkennen dat dit zeer onrustwekkend is en we verontschuldigen ons voor de ophef die hierdoor veroorzaakt wordt. We verlenen onze volledige medewerking aan de autoriteiten. We voeren ook ons eigen onderzoek om te begrijpen hoe de capsule tijdens het transport verloren gegaan is."

Want naast de vraag waar de capsule nu is, is het ook een raadsel hoe het ding is kunnen verdwijnen. Experts vermoeden momenteel dat trillingen van de truck de montagebout en de schroeven aan het instrument hebben doen loskomen. De radioactieve capsule zou daardoor uit het instrument losgekomen zijn en mogelijk via een kier in de truck op de weg gevallen.