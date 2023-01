Vleeshuis in Gent wordt fietsenstalling, minister Diependaele "enorm geschrokken": "Niet overtuigd dat dat beste invulling is"

"De vraag is vooral of dat de beste manier is om met het middeleeuwse erfgoed in Gent om te gaan. Ik wil graag weten wat de omvang is van de plannen en wat ze juist willen doen. Het is niet aan mij, maar aan de stad Gent om te beslissen wat ze op lange termijn gaan doen met al het erfgoed in de stad."

"Ik heb gehoord dat ze werken aan een masterplan, het lijkt mij verstandig om te kijken welke rol elk stuk erfgoed daarin kan spelen. Mijn rol is om ervoor te zorgen dat het erfgoed zelf niet aangetast wordt. We willen het erfgoed bewaren om door te geven aan de volgende generaties", besluit Diependaele.