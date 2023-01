Treintickets duurder, mucomedicijnen terugbetaald en minder ouderschapsverlof: dit verandert op 1 februari

Wie in aanmerking komt voor de zogenaamde pelletcheque, ter waarde van 250 euro, kan daarvoor vanaf 1 februari een aanvraag indienen bij de overheidsdienst Economie. De cheque is bedoeld voor wie vooral met pellets verwarmt.



Wie voldoet aan de voorwaarden, kan op deze site een formulier afdrukken en vervolgens terugsturen. Daarnaast komt er ook een webapplicatie. "Normaal" gaan die allebei op 1 februari online, aldus de betrokken dienst.



Wie al gebruik kon maken van de mazoutcheque, de cheque voor propaan in bulk of de federale premie voor het basispakket gas, komt niét in aanmerking. Ook wie al het sociaal tarief geniet voor gas, maakt geen kans.



Een andere voorwaarde is dat de pellets in een tankwagen of op palletten geleverd moeten zijn, in een bestelling van minstens 500 kg en dat tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023. Wie de cheque aanvraagt, zal een kopie van de factuur en een bewijs van betaling moeten voorzien. De aanvragen kunnen gebeuren tot en met 30 april.