Ook in Zemst kiest CD&V voor andere naam en verbreding: "Iedereen Zemst"

Onder leiding van oud-burgemeester Bart Coopman komt er in de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 een nieuwe partij op: “Iedereen Zemst”. “Mensen vragen mij nog dagelijks of ik terug opkom, dus bij deze. " Met het initiatief vanuit CD&V-hoek wil Coopman de politiek voor iedereen toegankelijk maken: “We willen mensen die liever politiek lokaal werken, in de Dorpsstraat, in plaats van in de Wetstraat, betrekken."