Ook in Vosselaar en Hulshout trekken CD&V-afdelingen onder andere naam naar verkiezingen: "We willen dichter bij de mensen staan"

In Vosselaar hebben ze ook al een nieuwe naam bedacht: "Volk" en die werd afgelopen weekend voorgesteld. "Volk" staat voor "Vosselaar, Open, Lokaal, Krachtdadig".



"Volgens de peilingen zitten we met CD&V rond de 10 procent. CD&V zit de laatste jaren in een negatieve spiraal. Met ons lokaal beleid moeten we veel stemmen goedmaken. De manier waarop onze inwoners ons kennen en wat we al die jaren gerealiseerd hebben, daar staan we voor en daar willen we op beoordeeld worden", zegt huidig burgemeester van Vosselaar Gilles Bultinck.