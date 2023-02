"Combined Arms Warfare": dé strijdtechniek die verdere verloop van oorlog in Oekraïne kan bepalen

Volgens Simoens zijn de westerse oorlogsinspanningen "too little, too late". "Als we willen dat Oekraïne de oorlog wint, dan moeten we daar militaire actie aan koppelen", legt hij uit. "Het Westen is daarbij altijd te laat. We zenden enkel materiaal naar Oekraïne als dat broodnodig is. De hoeveelheden wapens die wij leveren, zijn onvoldoende groot om het tij te doen keren."