Verdeeldheid over levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne: Duitsland resoluut tegen, Nederland en VS twijfelen

De kans is groot dat het debat over gevechtsvliegtuigen nog heviger zal zijn dan de discussie over de levering van de Duitse tanks. Verschillende Europese functionarissen hebben al te kennen gegeven dat ze het idee niet meteen afvoeren. Integendeel... Nederland heeft zich zelfs al opvallend positief uitgelaten over het voorstel.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zei vorige week dat de regering "geen taboes" kant in het leveren van steun aan Oekraïne, ook niet als het gaat om F-16. De minister van Defensie Kasja Ollongren reageerde wel meteen dat Nederland dat alleen gaat doen in samenwerking met andere Europese landen of NAVO-bondgenoten. Dat schrijft RTL-nieuws. Nederland heeft ongeveer 40 F-16's.