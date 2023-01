Opnieuw Boerenrock in Kortenaken

"In 2016 zijn we ermee gestopt omdat we slachtoffer waren geworden van ons eigen succes", zegt organisator Dominic Vandermeulen. "Maar het idee is altijd wel blijven leven in de organiserende vzw om ooit nog eens iets op poten te zetten. Vandaag, 30 januari, zijn we precies 33 jaar oud als vzw en dat vonden wij als wedergeboorte een leuke datum om even naar buiten te komen met de data waarop het event in de zomer zal doorgaan".