Morgen opnieuw zoekactie naar vrouw van 25 die met fiets in Zenne is beland: "Klassieke middelen kunnen we bij deze verdwijning niet inzetten"

Daarnaast houden de hulpdiensten ook rekening met het feit dat het lichaam van de vrouw al in de Schelde is terechtgekomen. "Het is perfect mogelijk, als er geen obstakels waren, dat het lichaam van de vrouw al in de Schelde is terechtgekomen", stelt Remue. "Als dat het geval zou zijn, dan komen we in een heel andere situatie terecht. Daar kunnen we niet gaan zoeken met een sonarboot, want waar moet je gaan zoeken, dat is te groot. Als dat het geval zou zijn, dan moeten we hopen dat de natuur ons een handje helpt, dat het gezien wordt door schippers, of joggers bijvoorbeeld. Maar het kan ook dat we het lichaam nooit terugvinden."