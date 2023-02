Oppositie in Hechtel-Eksel blijft tegen de bouw van nieuw gemeentehuis vlak naast het oude

Een nieuw gemeentehuis vlak naast het oude én vlak naast een appartementencomplex in Hechtel-Eksel zorgt al enige tijd voor commotie in de gemeenteraad. De oppositie is altijd al tegen die bouw geweest en is dat nu nog steeds. Burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst) wordt verweten dat hij een niet correcte procedure heeft gebruikt om het werk toe te wijzen aan een bevriende aannemer. De oppositie zegt dat ze niet de kans heeft gehad om een voorstel te doen en dat ook andere projectontwikkelaars op voorhand waren uitgesloten. Het dossier is ook een van de redenen waarom schepen van Openbare Werken in Hechtel-Eksel Jacky Snoeckx zijn ontslag uit het college én de partij heeft gegeven. Hij zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad.