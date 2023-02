Welke energiepremies zijn er nog? En hoe kan ik ze aanvragen?

Voor mensen die (hun hoofdverblijfplaats) verwarmen met stookolie of propaan is er een eenmalige "verwarmingstoelage" van 300 euro, beter bekend onder de naam: stookoliecheque. De toelage is er voor wie stookolie of propaan liet/laat leveren tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Om de stookoliecheque te innen, moet je een aanvraagformulier indienen. Dat kan online of via een aangetekende zending. Het formulier vind je op de website van de FOD Economie. Let op: de aanvraag kan niet via mail worden ingediend en moet binnen zijn voor 30 april.

Op de website vind je ook de antwoorden op de meest gestelde vragen terug.