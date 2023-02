Personeel tapijtproducent Ideal in Wielsbeke staakt voor derde dag

De 174 personeelsleden van tapijtproducent Ideal in Wielsbeke staan op het punt om hun job kwijt te geraken. In november besliste moederbedrijf Beaulieu om de Idealvestiging te sluiten. Het personeel is altijd blijven doorwerken in afwachting van een sociaal plan, maar volgens het personeel verlopen de sociale onderhandelingen heel moeizaam.

De medewerkers legden donderdag het werk neer. Vandaag staken ze al voor de derde dag. "De mensen zijn ontgoocheld dat het zolang duurt om een sociaal plan te maken. Ze hebben het gevoel dat er niet geluisterd wordt en ze voelen zich niet gewaardeerd voor het werk dat ze vele jaren in het bedrijf hebben gedaan", zegt Renilde Rommens van de vakbond ACV.