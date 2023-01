Philips schrapt nog eens 6.000 banen, terugroepactie van apneutoestellen kost bedrijf nog steeds veel geld

Philips zag zijn omzet op vergelijkbare basis in 2022 met 3 procent zakken tot 17,8 miljard euro. Het Nederlandse bedrijf wijst daarvoor onder meer naar problemen in de toeleveringsketen en verminderde verkopen in China. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kelderde van bijna 2,1 miljard in 2021 naar ruim 1,3 miljard vorig jaar. In 2023 rekent Philips op een omzetgroei van 1 tot 3 procent, met "een trage start" van het jaar gevolgd door een gestage verbetering. Ook de winstmarge zou erop vooruitgaan.