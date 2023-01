President Peru zet druk op parlement om in te stemmen met vervroegde verkiezingen, protest gaat door

Het protest in Peru brak los begin december, na de afzetting van de linkse president Pedro Castillo. Hij werd aan de kant gezet omdat hij het parlement wilde ontbinden en een noodregering wilde installeren, in een poging om de - derde - afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Castillo werd opgepakt en kreeg 18 maanden voorarrest.

In zijn plaats kwam vicepresident Dina Boluarte. De betogers eisen dat zij aftreedt omdat ze niet democratisch verkozen is en niet tegemoet komt aan hun eisen om af te treden en het parlement te ontbinden. Hun woede jegens Boluarte is nog toegenomen omdat het volksprotest hardhandig wordt onderdrukt.

Het protest is vooral fel in het achtergestelde zuiden van het land. Dat is ook de regio vanwaar de afgezette president Castillo afkomstig is. Hij was de eerste president die opgroeide in een bescheiden boerengezin, van inheemse origine. Bij de inheemse gemeenschappen en de boerenbevolking heeft hij nog veel aanhangers. Het protest in Peru weerspiegelt de grote kloof tussen de arme provincies, vooral in het zuiden, en de politieke en economische elites in de hoofdstad Lima.