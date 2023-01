Amalia slachtoffer van bodyshaming: "Negatieve feedback komt binnen bij prinses, maar ook bij álle jongeren in hun groei"

Wat doet dat met iemand van 19? An Vandeputte van het Kenniscentrum voor Eet- en Gewichtsproblemen vraagt te stoppen met die commentaren. "Ze komen niet alleen hard binnen bij Amalia, maar ook bij alle jongeren in hun groei", legt ze uit in "De ochtend" (Radio 1).



"Je doet daar werkelijk niemand een cadeau mee om op die manier daarover te praten. Een publiek figuur kan een rolmodel zijn en dan is dat precies voor jongeren dat je commentaar op hun lichaam geeft. Laat ons jongeren helpen zichzelf te vinden en te groeien door commentaar te geven op hun binnenkant."



Vandeputte bevestigt dat mensen met een maatje het moeilijker hebben. "Moeilijk op alle niveaus door die invulling - de stigmatisering - die anderen voor hen maken. Hun gewicht zou te maken met hun wilskracht en een ongezonder leven. Terwijl veel factoren bij overgewicht een rol spelen."