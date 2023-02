Vrijwilligers van Rode Kruis Aalst bereiden zich voor op drie dagen Aalst carnaval

De vrijwilligers van het Rode Kruis Aalst volgden afgelopen zondag een opleiding als extra voorbereiding op drie dagen Aalst carnaval. Zowel de theorie als de praktijk werden nog eens herhaald en ingeoefend. De bijscholing stond onder andere in het teken van EHBO, immobilisatie van patiënten en de ABC-methode, een manier van werken om mensen te redden als hun leven bedreigd is. Ze moeten klaar zijn om snel te kunnen reageren in alle omstandigheden.

Het Rode Kruis staat tijdens Aalst carnaval verspreid over de hele stad. Het enthousiaste team van vrijwilligers doet er alles aan om een veilig carnaval te kunnen garanderen.

Het Rode Kruis Aalst heeft een team van een dertigtal vrijwilligers, maar ze kunnen zeker nog extra hulp gebruiken. Het Rode Kruis organiseert heel het jaar door tal van opleidingen en basiscursussen om vrijwilliger te worden.