Rouwmassages in Zerkegem om verlies te verwerken: "Mijn handen helpen om gemakkelijker tot een gevoel te komen"

Barbara werkt al 15 jaar op de palliatieve afdeling van een Brugs ziekenhuis. “Op die manier kwam ik dicht bij rouw en verlies, maar ook de familie en vrienden errond te staan. Ook in mijn eigen leven kreeg ik verlies te verwerken. Ik merkte dat het verlies zich in het lichaam opstapelt. Ik heb die pijn zelf gevoeld en ben op zoek gegaan naar hoe ik ermee kon omgaan.”

Die zoektocht bracht haar in Amsterdam. “Ik volgde daar een opleiding bij de pionier van de rouwmassage. Het lichaam rouwt al lang, maar via deze massagetechnieken kan ik mensen ondersteunen. Niet iedereen kan het onder woorden brengen. Soms is het makkelijker om via mijn handen tot een gevoel te komen."