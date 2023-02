Steeds meer baby's en kleuters belanden in jeugdzorg: vooral stijging bij kwetsbare gezinnen  

"De kinderen die bij de jeugdzorg aankloppen, komen vaak uit kwetsbare gezinnen", klinkt het bij Niels Heselmans van het Agentschap Opgroeien. "Als we iets meer inzoomen op die gezinnen dan zien we dat het vooral gezinnen zijn die geen hulp krijgen van grootouders of andere familieleden.



"We zien dat die gezinnen vaak ook andere problemen hebben zoals geldzorgen, relationele problemen of psychische kwetsbaarheden", gaat Heselmans verder. "Dan is het vaak iets te zwaar voor die gezinnen om alleen in te staan voor de zorg voor hun kind. En op dat moment kan de ondersteuning van een pleeggezin heel hard helpen."