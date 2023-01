3 jaar geleden werd de Brexit een feit: “Britse politici die nu het lef hebben om dat woord in de mond te nemen, dat is politieke zelfmoord”

De Conservatieve partij, die toen met het referendum op de proppen kwam, is nog altijd aan de macht. Je zou kunnen denken dat ze met alles wat ze nu weten de Brexit opnieuw in vraag zouden stellen. Maar dat is niet zo.

“Er wordt gezwegen over de Brexit, het is een taboe. Als je mensen op straat interviewt over de Brexit, dan klappen ze dicht. Politici die nu het woord Brexit in de mond nemen, dat is politieke zelfmoord.”