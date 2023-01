Gaat kernreactor Tihange 2 vandaag definitief dicht?

Het leidde tot een echte crisis in ons land, met angsten voor stroomtekorten en afschakelplannen waarbij groepen gemeenten beurtelings in het donker zouden worden gezet. In de zomer was namelijk een derde grote kernreactor, Doel 4, uitgevallen door sabotage. Het was onduidelijk wanneer die zou hersteld raken. En vanaf begin 2015 zouden de eerste kernreactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 definitief stilgelegd moeten worden door de wet op de kernuitstap: we zouden in 2015 geen 3 maar mogelijk in één klap 6 van onze 7 kernreactoren kwijt zijn. Daarop besliste de nieuwe regering Michel 1 in paniek om de drie oudste kernreactoren van ons land te verlengen. Doel 1 en 2 en Tihange 1 zouden tot 2025 mogen blijven draaien.