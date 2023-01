Antidepressiva en angstremmers maken vissen roekeloos: "Spoel geen medicijnen door" 

Hoge concentraties kalmeringsmiddelen en antipsychotica maken vissen roekeloos en kwetsbaar voor roofdieren. Dat blijkt uit een grootschalige studie in Nederland, en is ook al in België vastgesteld. "Een op de tien Belgen slikt zulke medicijnen, en die stoffen komen ook terecht in onze waterlopen", vertelt Dirk Halet van het Vlaams Kenniscentrum voor Water in "Nieuwe feiten" op Radio 1.